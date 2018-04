Brasile, Corte Suprema vota il carcere per ex presidente Lula

La maggioranza dei giudici della Corte Suprema brasiliana ha votato per mandare in prigione l'ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, in attesa del suo appello per revocare la condanna per corruzione.

Sei degli undici giudici presenti hanno stabilito che il 72enne dovrebbe iniziare la pena detentiva di 12 anni che gli è stata comminata a gennaio dopo che è stato respinto il suo precedente appello contro una condanna di luglio, aumentandogli la pena di due anni e mezzo.