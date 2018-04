Usa, Trump ordina di usare guardia nazionale al confine meridionale

In un memorandum presidenziale il Dipartimento della Difesa viene istruito per assistere la Sicurezza Nazionale nella protezione delle frontiere con il Messico.

Il presidente Donald Trump in un memorandum pubblicato dalla Casa Bianca ha ordinato al Dipartimento della Difesa di sostenere la Sicurezza Nazionale nella protezione del confine degli Stati Uniti con il Messico attraverso l'assistenza della Guardia Nazionale.

"Con la presente — si legge nel memorandum — ordino come segue… Il Segretario alla Difesa sosterrà il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale nel mettere in sicurezza la frontiera meridionale e adotterà altre azioni necessarie per fermare il flusso di droghe e altre merci di contrabbando, membri di bande e altri criminali e stranieri illegali in questo paese. Il Segretario della Difesa potrà richiedere l'uso del personale della Guardia Nazionale per assistere nel compimento di questa missione".