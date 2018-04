La NASA sta lavorando ad un aereo supersonico silenzioso

Il primo volo è previsto per l'estate del 2021, dopo di che la NASA ha in programma di lanciare l'aereo ad una velocità Mach 1.4 su un vasto territorio, comprendente anche zone residenziali. Lo scopo del programma è quello di creare un velivolo in grado di ridurre il rumore prodotto dallo shock acustico durante il superamento della barriera del suono, dopo di che agli abitanti delle città verrà chiesto se avranno sentito il rumore e se li ha disturbati.

Successivamente la NASA intende condividere le informazioni ottenute con i governi in modo che essi possano "utilizzarle per modificare le norme attualmente esistenti che vietano il volo supersonico sulla terraferma" dice Jaiwon Shin, amministratore della NASA, in una conferenza stampa. "Testeremo questo velivolo su terraferma e a velocità supersonica, ma in silenzio."

Il progetto del futuro aeromobile prevede la sua realizzazione in modo da poter usare componenti di altri aerei, come le luci del T-38, il meccanismo di atterraggio dell'F-16 e vari componenti del F/A-18. Il motore GE 414-400 viene utilizzato dal Boeing F/A-18E/F Super Hornet.

Tutto sta nella forma del futuro aereo. Sarà lungo (circa 29 metri), avrà delle ali dalla forma insolita, sarà privato di parti sporgenti a prua, e il pilota riceverà informazioni visive dal sistema di telecamere visto che la visione naturale sarà molto difficile. Sarà la forma a impedire il verificarsi di un boom sonico che si sente a molti chilometri.

Secondo i piani, il rumore raggiungerà un massimo di 70-75 decibel. Ad esempio, il "Concorde" durante il boom faceva registrare 105 decibel. L'agenzia si augura che, avendo ricevuto tali informazioni, i governi daranno il permesso a questo tipo di velivoli di sorvolare la terraferma e che smettano di proibire il volo di qualsiasi aeromobile che può superare la barriera del suono.