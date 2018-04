Mosca esorta Facebook a specificare le accuse contro i media russi

"Mi sembra che avrebbe senso comunicare questi dati certi che Facebook ha sulla parte russa." Se ci sono rivendicazioni specifiche sui rispettivi account, se i loro moderatori violano alcune leggi, mi piacerebbe capire quali sono queste leggi; non è così, perché altrimenti ci avrebbero bloccati da tempo" ha detto la Zakharova al briefing.

"Dateci i dati e mostrateci chi altro sta violando le leggi degli Stati Uniti, e le disposizioni della legge degli Stati Uniti. Facciamo in modo che non accada di nuovo in futuro", ha aggiunto.

Mercoledì scorso, il fondatore del social network Facebook Mark Zuckerberg ha annunciato il blocco di oltre 270 pagine e account gestiti dall'Istituto di ricerca Internet (IRA).