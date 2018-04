"Secondo alcuni esperti, i conflitti in Medio Oriente hanno causato la morte di circa 1,5 milioni di persone, e hanno creato più di 15 milioni di rifugiati nel quadro di un indebolimento e della distruzione dello stato in un certo numero di Stati Arabi per l'intensificazione dei gruppi estremisti" ha detto Trushin alla VII Conferenza Internazionale di Mosca per la Sicurezza.