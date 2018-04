Shoigu: il terrorismo può diffondersi in tutto il mondo dalla Siria

Le minacce terroristiche che esistono in Siria possono essere portate in altre regioni del mondo, ha dichiarato il Ministro della Difesa della Federazione Russa, il generale dell'esercito Sergey Shoigu.

"Siamo certi che la situazione in Siria sarebbe prevedibile per tutte le regioni del mondo, perché ciò che sta accadendo lì, potrebbe diffondersi come la peste, come un'epidemia in altre aree" ha detto Shoigu mercoledì durante un incontro con il Ministro della Difesa Nazionale del Vietnam e Generale dell'Esercito Ngo Suan Lithem.

Ha anche notato durante i colloqui che la cooperazione tra Mosca e Hanoi nel campo militare e tecnico-militare "si evolve con successo".

"Siamo grati per l'accoglienza delle nostre navi a Cam Ranh. Abbiamo firmato un documento molto importante per la semplificazione dell'accesso ai porti dei nostri paesi. Speriamo che possa contribuire ad un ulteriore sviluppo delle relazioni tra le nostre flotte e promuovere la nostra cooperazione nella sfera militare e tecnico-militare" ha detto Shoigu.

Ha sottolineato che è rimasto soddisfatto dal secondo incontro con il suo collega vietnamita quest'anno. Shoigu ha aggiunto di essere grato che il ministro abbia accettato l'invito alla Conferenza di Mosca sulla sicurezza internazionale, "il cui programma quest'anno riguarda principalmente la lotta al terrorismo internazionale e la situazione in Siria".