L'innovativo catamarano russo “Grifon”

Il compito principale per cui viene sviluppato il progetto e viene costruito un catamarano consiste nel trasporto rapido di passeggeri nelle acque interne e nelle zone costiere marine. Il progetto della nave può essere ulteriormente sviluppato per risolvere i problemi legati al trasporto di personale delle compagnie petrolifere nelle piattaforme galleggianti, situate principalmente nei mari del sud. Questa modifica del catamarano comporta anche un aumento della capienza dei passeggeri e la dotazione di attrezzature speciali a bordo. Con qualche rielaborazione del progetto, il catamarano può essere convertito in una nave cargo-passeggeri. In Russia oggi non ci sono navi di classe simile nelle condizioni di competere con il catamarano del progetto 23290. Parlando della concorrenza estera, non possiamo non menzionare la Norvegia e l'Australia, dove una grande quota della flotta per il trasporti di passeggeri è rappresentata da imbarcazioni composite tipo catamarano.

La tecnologia per creare uno scafo composito della nave è nota a tutti. Tuttavia la nostra azienda negli ultimi anni l'ha migliorata ed oggi usiamo un metodo innovativo di infusione sottovuoto per le nostre produzioni. Questa tecnologia consente di creare il più grande scafo monolitico di navi con materiali compositi.

La struttura composita conferisce al catamarano una serie di vantaggi rispetto alle navi con una struttura in metallo. Il peso del serbatoio è inferiore, la velocità è superiore, i costi operativi risultano inferiori (carburante, olio), non c'è il fenomeno della corrosione (bassi costi di manutenzione), un basso livello di rumore e nessuna limitazione nella progettazione della nave: questi sono i principali vantaggi dello scafo a materiali compositi. Naturalmente queste imbarcazioni hanno anche delle imperfezioni. Ad esempio è impossibile navigare con un catamarano col le acque ghiacciate.

Le tecnologie composite sono sempre più utilizzate in vari settori, non solo nella costruzione navale e nell'aviazione. Nell'industria automobilistica, nella costruzione di macchinari, attrezzature mediche ed in campo aerospaziale: ogni anno si contano sempre più settori di applicazione dei materiali compositi.

Parlando del prezzo, possiamo prevedere nel lungo termine un calo del costo dei materiali compositi. Ogni giorno viene migliorata la tecnologia, cambiano le formule chimiche, i materiali, i principi delle fibre, etc. Va notato che l'introduzione e lo sviluppo di nuove tecnologie richiede sempre costi aggiuntivi, che incidono sul prezzo finale del prodotto. Ma quando si lancia in produzione continua, il prezzo è destinato a scendere.

Considerando le prospettive della domanda dei catamarani negli altri Paesi, vorrei dire che è emerso già un certo interesse tra i partner stranieri. In particolare si sono recentemente svolte trattative con i rappresentanti di Cuba su diversi settori di cooperazione. Al momento sono stati raggiunti accordi preliminari sulle forniture del catamarano Grifon. I manager dell'azienda hanno raggiunto un accordo preliminare sulla fornitura di materiali compositi a Cuba sulla base del progetto del catamarano Grifon. Secondo le previsioni, la nave del "progetto cubano" avrà una maggiore capienza per i passeggeri.