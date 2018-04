Iraq: i bambini di Daesh hanno bisogno di scuole speciali

"Ad esempio, nella provincia occidentale di Anbar, vicino alla città di Ramadi, c'è un grande campo profughi, diviso in due parti: una per i civili, la seconda per le mogli e i bambini dei guerriglieri Daesh. I bambini di quest'ultimo, in caso di conflitto con altri bambini, lanciano pietre e li chiamano rinnegati e infedeli. I bambini rispondono, chiamando quei terroristi e figli di Daesh. Quindi gli adulti entrano nel litigio. Succede ogni giorno".

"Finora né l'amministrazione locale, né il Ministero della migrazione, né il governo federale hanno trovato una soluzione aquesto problema" ha detto Hamid Al-Hayes.

Secondo lui, è necessario aprire scuole speciali per la socializzazione e l'adattamento dei bambini dei terroristi. Devono aiutarli ad entrare nella società, e ad allontanarsi dai pensieri e dai comportamenti che gli estremisti gli hanno impiantato. Hamid Al-Hayes ha osservato che la società irachena viene incontro, la gente non insulta o apostrofa le famiglie di terroristi, se queste si comportano secondo le norme accettate nella società.