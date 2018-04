Astronomi svelano la nostra Galassia è in continua espansione

"La Via Lattea non è la galassia più piccola, ma ora abbiamo scoperto che la sua parte visibile è lenta ma in costante crescita, mentre nuove stelle si formano nella sua periferia. Quando il Sole inizierà a morire, le dimensioni della Galassia saranno aumentate di circa 5%" ha detto Christina Martinez-Lombilla dell'Istituto astrofisico delle isole Canarie a Tenerife, in Spagna.

Circa la metà delle galassie che circondano la Via Lattea nell'universo prevedibile sono "morte" dal punto di vista dell'evoluzione cosmologica. Nuove stelle hanno da lungo tempo cessato di formarsi in esse, e quindi gradualmente diventano rosse e svaniscono. Gli scienziati non sono ancora in grado di spiegarlo, e ci sono molte ipotesi su questo.

Ad esempio, l'astronomo russo-tedesco Alexey Finogenov crede che le galassie muoiano di "avidità". Il numero di "materiali da costruzione stellari" in esse contenuti in passato è stato così alto che questo ha provocato una reazione esplosiva di formazione di nuove stelle che ha rapidamente consumato le riserve di gas neutrali. Altri scienziati credono che i buchi neri siano la causa della morte delle galassie, che le "soffocano" dall'interno, o persino la materia oscura.

Martinez-Lombilla e i suoi colleghi hanno scoperto un altro fattore che può influenzare l'evoluzione, la vita e la morte delle "metropoli stellari", osservando diverse galassie vicine e la natura del movimento delle stelle in esse.

Come spiega l'astronomo, la sua squadra ha cercato di rivelare le caratteristiche e le principali rotte delle migrazioni di massa di stelle che appaiono alla periferia delle galassie. Quando nascono tali stelle, spesso lasciano i confini dove sono nate e migrano nelle regioni centrali e interne delle galassie.

Gli scienziati si sono lungamente interrogati su come questo processo influenzi le dimensioni della Via Lattea e la natura della sua evoluzione. Questo non è mai stato possibile perché viviamo all'interno della nostra Galassia. Martinez-Lombilla e i suoi colleghi hanno evitato questo problema osservando le galassie NGC 4565 e NGC 5907, simili per dimensioni e struttura.

Gli scienziati sono riusciti a dimostrare che i confini di queste galassie non si fermano, ma si espandono gradualmente e hanno calcolato la velocità con la quale la Via Lattea si estende. Secondo i loro calcoli, ogni anno i confini della Galassia dovrebbero espandersi di 15 miliardi di chilometri, che è all'incirca un decimo della distanza tra la Terra e il Sole.

Per gli standard dello spazio questa è una distanza abbastanza modesta, ma in pochi miliardi di anni, i cambiamenti di dimensioni saranno chiaramente visibili agli osservatori esterni dalle galassie vicine se vi sono civiltà extraterrestri. Questi cambiamenti nelle dimensioni della Via Lattea, secondo gli scienziati, possono influenzare notevolmente la natura della sua ulteriore evoluzione.