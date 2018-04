Un cane randagio ruba un libro e diventa famoso

Un uomo a Novo Hamburgo in Brasile ha riportato un libro trovato in strada nel negozio di libri Infinity. Il personale della biblioteca incuriosito ha guardato le registrazioni delle telecamere di sorveglianza per scoprire chi avesse portato il libro in strada. Nel video si vede un cane randagio che amava passare le sue giornate davanti il negozio entrare afferrare un libro e portarlo in strada.

Tutti sono rimasti stupiti che il libro rubato dal cane randagio, fosse chiamato I miei giorni solitari. Il cane è diventato una celebrità, è stato portato in un rifugio e ora sta cercando un padrone. Il libro con il segno dei denti è conservato nel negozio come souvenir, riporta Bored Panda.