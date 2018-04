Un UFO è stato ripreso da un aereo sopra il Mar Egeo

I passeggeri di un aereo in volo sul mar Egeo vicino alla città turca di Smirne ha visto un oggetto misterioso che si muoveva tra le nuvole vicino all'aereo.

Nel video si vede come questo strano oggetto, simile alla pinna di un mostro marino gigante o un'enorme ala, accompagna l'aereo in volo per Atene.

"Mio Dio! Che cos'è?" uno dei passeggeri chiede stupito.

Il video è diventato molto popolare e in pochi giorni ha ottenuto circa mezzo milione di visualizzazioni. Molti utenti hanno fatto verie congetture sul cosa abbiano visto i passeggeri di questo aereo di linea.