Ghouta: trovate stanze di tortura e arsenali dei guerriglieri (VIDEO)

Un ufficiale dell'esercito governativo siriano ha dichiarato a Sputnik che "i tunnel sotterranei sono grandi al punto dal permettere il passaggio di autocarri al loro interno. I tunnel sono stati scavati a mano dai civili, i quali sono stati obbligati a lavorare notte e giorno. I tunnel sono stati fondamentali per i guerriglieri, in quanto permettevano la consegna di rinforzi e munizioni in totale segreto.

A causa di questo è stato molto difficile per l'esercito governativo siriano avanzare e liberare la Ghouta orientale. È stata fondamentale l'intelligence per l'individuazione dei tunnel e delle loro uscite in superficie. L'aviazione russa ha condotto contro di essi dei raid, il che ha aiutato a liberare la regione dai guerriglieri in tempi brevi".