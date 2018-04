Diplomatico russo spiega il motivo della pressione occidentale su Sputnik e RT

"A proposito, perché cercano di chiudere Sputnik e Russia Today? Per un semplice motivo: perché svolgono efficacemente la loro funzione, influenzano effettivamente lo stato d'animo delle menti", — ha detto Grushko durante una discussione al "Club Valdai".

La situazione con i media russi in Occidente è diventata sempre più spinosa negli ultimi anni. Nel novembre dello scorso anno il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione, che fa riferimento alla necessità di contrastare i media russi, allo stesso tempo le principali minacce nel documento sono indicate espressamente in Sputnik ed RT. Alcuni politici occidentali, tra cui senatori e membri del Congresso degli Stati Uniti, così come il presidente della Francia Emmanuel Macron, hanno accusato Sputnik ed RT di ingerenza nelle elezioni presidenziali negli USA e in Francia, senza tuttavia mostrare alcuna prova concreta a sostegno del loro teorema. Da Mosca hanno definito queste allusioni infondate.