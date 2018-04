Servizi segreti russi sventano tentativo di trasmettere mappe militari ad agenti stranieri

Dove siano esattamente impiegati gli arrestati, tre cittadini russi ed un ucraino, non è chiaro. Non viene specificato nemmeno a quale agenzia d'intelligence straniera dovevano essere trasferiti i documenti riservati.

"Inoltre nelle abitazioni dei tre cittadini russi e di un ucraino ad Ekaterinburg, Simferopoli ed Omsk sono state fatte delle perquisizioni, durante cui sono state sequestrate copie elettroniche e cartacee di carte topografiche segrete dello Stato Maggiore delle forze armate russe," — si afferma nel comunicato.

Il tentativo di trasmettere informazioni militari top-secret è stato sventato, tuttavia non è stato avviato un procedimento penale: secondo il comunicato ci si è limitati ad avvisi "sull'inammissibilità delle azioni che ricadono sotto l'articolo del codice penale per "tradimento e spionaggio"."

Tutti gli arrestati hanno confessato di aver messo a rischio la sicurezza della Russia e "si sono rifiutati di compiere azioni simili in futuro". È stato riferito che uno di loro era precedentemente stato ritenuto colpevole di tradimento. Non è noto se sia stato condannato per questo crimine.