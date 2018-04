Londra per la prima supera New York per numero di omicidi

La polizia di Londra è preoccupata per la crescita dei crimini violenti nella capitale britannica che negli ultimi due mesi per numero di omicidi ha superato New York. Lo riferisce la BBC.

Dall'inizio del 2018 a Londra sono stati uccise o gravemente ferite 46 persone, mentre a New York 50. Tuttavia, nel mese di febbraio e marzo, il numero di omicidi a New York è sceso a 32, mentre a Londra ha raggiunto i 37 — In base alle statistiche fornite dalla polizia di New York e Londra.

Secondo l'ex capo della polizia metropolitana Leroy Logan, dalle statistiche degli ultimi due mesi si evince che l'aumento della violenza nella capitale britannica ha acquisito "natura virale".

La Greater London Authority ha espresso "profonda preoccupazione" per il crescente numero di omicidi, ma riconoscono, e anche la polizia metropolitana lo fa, che Londra rimane una delle città più sicure al mondo.

"Un omicidio è già troppo, lavoriamo a stretto contatto con i nostri partner per capire le ragioni della crescita della criminalità e decidere cosa possiamo fare per evitare il ripetersi di queste tragedie", ha detto Logan.

Egli ha però riconosciuto che la situazione degli omicidi è un problema piuttosto serio e che gli sforzi della polizia potrebbero non essere sufficienti.

"Non riesco a capire come la situazione possa essere fuori controllo… questo problema deve essere affrontato nel suo complesso e deve essere affrontato in collaborazione con la società", ha sottolineato Logan.