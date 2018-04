Lavrov: USA costruiscono basi a est dell’Eufrate isolando la regione dalla Siria

"Siamo particolarmente preoccupati dal fatto che nonostante le ripetute assicurazioni che l'unico obiettivo degli Stati Uniti in Siria sia la lotta contro il terrorismo, negli ultimi mesi abbiamo visto come gli USA hanno iniziato a stabilirsi sulla riva orientale dell'Eufrate in una parte sostanziale del territorio siriano fino al confine con l'Iraq. Questo non è solo giustificato dai suoi obiettivi militari, ma anche dalla volontà di instaurare lì autorità a loro leali, responsabili per le aree da finanziare, e tutto questo nel contesto dell'isolamento di queste regioni dal resto della Repubblica Araba Siriana" ha detto in una conferenza stampa sui risultati dei negoziati con il suo omologo dal Bangladesh Aboul Hassan Mahmoud Ali.

"Ci hanno voluto convincere che non tali piani non esistono, che gli Stati Uniti non vuole dividere la Siria. Ci persuadono in modo poco convincente, mi dispiace per la tautologia" ha aggiunto il Ministro.