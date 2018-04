Netanyahu risponde ad accuse di Erdogan di condurre “politica del terrore”

Il Premier d’Israele, Benjamin Netanyahu ha di nuovo ricordato al leader turco Recep Erdogan che non è in grado di fare prediche sui valori morali.

In precedenza, i leader turchi e israeliani si sono scambiati una serie di accuse. Così, Erdogan ha definito pubblicamente le azioni degli israeliani "un attacco inumano". Netanyahu ha respinto le accuse, affermando che "l'esercito più morale del mondo non ha bisogno di lezioni sulla moralità da parte di qualcuno che bombarda la popolazione civile da molti anni". In seguito Erdogan ha condannato Netanyahu per aver parlato dei crimini dei militari turchi contro la popolazione civile e ha accusato Tel Aviv di perseguire una politica di terrore.

"Erdogan non è abituato a ricevere risposte. Dovrebbe cominciare ad abituarsi. Non sarà di certo uno che ha occupato parte settentrionale di Cipro, che è penetrato nella regione curda e uccide civili in Afrin, a farci prediche sui valori morali" ha scritto Netanyahu su Facebook.

Venerdì scorso, lungo il confine tra la Striscia di Gaza e Israele, sono state lanciata una serie di meeting anti-israeliani di massa con il titolo generale "La grande marcia di ritorno". I promotori hanno in programma di continuare fino a metà maggio. Gli israeliani hanno usato le armi da fuoco contro i partecipanti più aggressivi della manifestazione.

Cipro è stata divisa di fatto dal 1974. Ciò è avvenuto dopo l'invasione militare della Turchia in risposta ad un tentativo di colpo di stato sull'isola con la partecipazione dell'esercito greco. Quindi le forze armate turche hanno occupato il 37% del territorio del paese. Nel 1983, hanno proclamato la Repubblica turca di Cipro del Nord, che è stata riconosciuta solo da Ankara. I negoziati sulla riunificazione di Cipro sono ripresi a febbraio 2014 dopo una pausa di due anni.

Il 20 gennaio lo stato maggiore turco ha annunciato l'inizio dell'operazione Olive Branch contro la formazione dei curdi ad Afrin. Insieme alla Turchia combattono i militanti dell'Esercito Libero Siriano (SSA). Il 18 marzo, Erdogan ha annunciato il trasferimento di Afrin al controllo dell'esercito turco e della SSA. Damasco ha condannato fermamente le azioni di Ankara in Africa, osservando che questo territorio è parte integrante della Siria.