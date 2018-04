Il costo del cesto pasquale in Ucraina è quasi raddoppiato in un anno

Il costo dei prodotti tipici per la Pasqua del 2018 in Ucraina è aumentato dell’83%, secondo la Confederazione agraria locale.

Si noti che nel 2018 per un chilo e mezzo di tvorog (formaggio tipico simile alla ricotta), una dozzina di uova colorate e 0,5 kg di maiale bollito, gli ucraini dovranno pagare 274 grivne (circa 10,4 dollari). Nel 2017, le stesse cibarie costavano 150 grivne (5,7 dollari), rapporti del fatto quotidiano.

Inoltre, secondo la Confederazione, il prezzo dei Kulic (dolce tipico pasquale) è aumentato, nel 2018 costerà 127 grivne (circa 4,8 dollari) rispetto alle 80 grivne (circa 3 dollari) nel 2017. La crescita è associata ad un aumento del costo di tutti gli ingredienti della torta.

Secondo l'analista della Confederazione agraria Nelya Onishchenko, il costo dell'uvetta saliva è aumentato del 192%, le uova del 155,3% e il latte e il burro di oltre il 30%. Le ragioni principali dell'aumento dei prezzi sono una riduzione della produzione di latte, un aumento delle tariffe per l'elettricità e un aumento delle esportazioni di burro nel 2018.

"Ciò, in particolare, ha portato alla sostituzione parziale dei prodotti nazionali sul mercato interno di prodotti importati, spesso di qualità inferiore, ad esempio la margarina", ha affermato.

Si nota inoltre che il prezzo del maiale bollito è salito da 114,5 a 226,7 grivne (da 4,35 a 8,62 dollari) al chilogrammo. Ciò è dovuto ad un aumento del prezzo del maiale del 36%.

La confederazione agraria ucraina prevede che nel prossimo futuro i prezzi non dovrebbero diminuire, ma in occasione delle festività che gli ortodossi celebreranno quest'anno l'8 aprile, aumenteranno leggermente a causa dell'aumento della domanda.

Il giorno prima è stato riferito che tra qualche mese, gli ucraini potrebbero subire un altro aumento di prezzo a causa di una strana decisione della Commissione di regolazione dell'elettricità, che aumenterà il costo dell'elettricità per l'industria per la seconda volta in un anno.