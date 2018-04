La Lettonia obbliga le scuole russe a insegnamento in lettone

"Questo renderà la società più coesa, e lo stato più forte" ha detto il capo dello stato, Raimonds Vejonis.

Il Consigliere del Presidente per la stampa Christine Klyavenietse ha spiegato all'agenzia BNS, che i cambiamenti nel sistema di istruzione darà a tutti gli studenti pari opportunità di ricevere un'istruzione di qualità. Inoltre, i bambini saranno in grado di apprendere nella loro lingua madre temi educativi legati alla cultura delle minoranze nazionali, riferiscono i media.

Modifiche alla legge lettone "in materia di istruzione", che prevedono il passaggio di tutte le scuole all'insegnamento nella lingua di Stato (in lettone) per l'anno scolastico 2021, sono state adottate dal Parlamento il 22 marzo, nonostante le proteste di massa e l'appello pubblico dei parlanti russi al presidente della Lettonia e nelle principali istituzioni per i diritti umani di tutto il mondo.

Il ministero degli esteri della Russia aveva già avvertito le autorità lettoni che questo passo avrebbe complicato le relazioni tra i due paesi.