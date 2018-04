Il fotomontaggio è accompagnato dalle iscrizioni "Non è una collusione segreta. Non è incompetenza. Non è crudeltà È tutto basato sulla corruzione, un pazzo". In questo caso, il tema principale del giornale è intitolato "501 giorni nella palude" ed è dedicato alla politica del 45° presidente degli Stati Uniti.

​Il 17 febbraio, il portavoce della Casa Bianca Hogan Gidley ha detto che negli Stati Uniti ci sono due gruppi che hanno recentemente provocato più caos nel paese rispetto alle azioni del governo russo. A suo avviso, questi sono rappresentanti del Partito Democratico e dei media mainstream.