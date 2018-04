A breve verrà firmato contratto per riparazione dell'incrociatore "Admiral Kuznetsov"

Il contratto per la riparazione della portaerei pesante del progetto 11435 "Admiral Kuznetsov" verrà chiuso in questo mese, ha riferito ai media una fonte nel complesso militare-industriale.

"Tutte le autorizzazioni necessari sono state date. Tuttavia, dato che il processo di chiusura del contratto ha una grande componente finanziaria, si prevede che nel mese di aprile avremo il documento specifico. I lavori sono iniziati lo scorso anno, ad ottobre. Si tratta del rilevamento di malfunzionamenti, la determinazione della quantità di lavoro ed i lavori preparativi", — ha detto l'interlocutore dell'agenzia.

Ha inoltre osservato che l'incrociatore uscirà dal cantiere "molto prima del previsto".

Come riportato in precedenza da una fonte nel complesso militare-industriale russo, il contratto per la riparazione e l'ammodernamento della portaerei "Admiral Kuznetsov" è stato pianificato per tre anni e sarà firmato tra il ministero della Difesa e la compagnia United Shipbuilding Corporation nel corso del primo trimestre del 2018.