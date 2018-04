“Non ci rovineranno la Pasqua”: in Lettonia irritazione per esercitazioni militari russe

In un suo tweet l'eurodeputato lettone Artis Pabriks ha affermato che la "Lettonia non permetterà alla Russia di rovinare la Pasqua", riferendosi alle esercitazioni militari di tiro annunciate dalle forze armate russe tra il 4 e 6 aprile nel Mar Baltico.

Allo stesso tempo il ministero della Difesa lettone ha riconosciuto che, in base ai trattati internazionali, la Russia ha il diritto di condurre manovre militari simili in questi territori.

Inoltre Pabriks si è lamentato del fatto che Svezia, Polonia e Lettonia subiranno danni economici per le esercitazioni russe, dal momento che per i lanci di missili verrà stravolto il traffico navale.

Inoltre l'eurodeputato ha sostenuto che la Russia dispone di territori ampi per poter condurre le esercitazioni in altre zone, definendo così gli eventi militari russi previsti un modo per "mostrare i muscoli" e "inviare un segnale minaccioso".

"Sarebbe bello calcolare il danno economico per Lettonia, Svezia e Polonia provocato dalle improvvise esercitazioni militari nel Baltico. Se volete condurre esercitazioni, cercate di farlo sul vostro territorio", si afferma in un altro tweet dell'eurodeputato.