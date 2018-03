Il Ministero degli esteri della Russia ha pubblicato delle domande che l'ambasciata russa ha inviato al Ministero degli esteri britannico in relazione alla fabbricazione del "caso Skripal" contro Mosca.

In particolare, Mosca chiede a Londra di spiegare perché alla Russia sia stato negato il diritto di accesso consolare a due cittadini russi che hanno sofferto sul territorio britannico. Inoltre, la Russia ha chiesto quali antidoti specifici, e in quale forma, sono stati somministrati alle vittime, e come tali antidoti erano a disposizione dei medici britannici sul luogo dell'incidente.