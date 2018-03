Poroshenko critica i difensori del Nord Stream 2

Il leader ucraino Petro Poroshenko ritiene che la costruzione del gasdotto Nord Stream 2 sia è un grave pericolo per l’Ucraina, e che i sostenitori di trale progetto siano “alleati della Russia nella sua guerra ibrida". Lo ha dichiarato in un'intervista con la testata tedesca Funke.

Poroshenko è sicuro che per il progetto ci saranno conseguenze legate all'avvelenamento dell'ex colonnello dei servizi segreti sovietici Sergey Skripal nella città britannica di Salisbury.

Secondo il presidente ucraino, l'atteggiamento nei confronti di Nord Stream 2 deve essere modificato "per ragioni politiche, economiche ed etiche". Ha sottolineato che per la Russia questo "non è un progetto economico, ma uno strumento di pressione politica".

Per Kiev, tuttavia, Poroshenko ha aggiunto, che il Nord Stream 2 comporterebbe una perdita di $2 miliardi all'anno a causa di una diminuzione del transito del gas. Inoltre, Gazprom probabilmente ridurrà il volume delle forniture di gas all'Ucraina, e tutto questo potrebbe diventare "una ragione per indebolire il paese", ritiene il presidente ucraino.

Questa settimana, la Germania ha dato il permesso per la costruzione del "Nord Stream 2" sul suo territorio. Come ha affermato il capo del Ministro degli esteri tedesco, Heiko Maas, questo è un progetto puramente commerciale e non ha nulla a che fare con il "caso Skripal".

Il progetto "North Stream 2" prevede la realizzazione di due linee di gasdotto con una capacità totale di 55 miliardi di metri cubi di gas all'anno dalla costa russa del Mar Baltico alla Germania, vicino al già realizzato Nord Stream.