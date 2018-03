Saakashvili tornerà in Ucraina

L’ex presidente della Georgia, ex governatore della regione di Odessa, Mikheil Saakashvili ha annunciato che si prepara a tornare in Ucraina.

"Mi sto preparando a tornare in Ucraina, gli studenti ucraini devono preparare al mio ritorno in Ucraina" ha detto l'ex presidente georgiano al canale ucraino NewsOne.

Ha annunciato che adesso si trova in Europa. "Adesso viaggio molto in Europa, incontro varie persone. Abbiamo una serie di incontri pianificati nei prossimi giorni. Tra un paio di giorni incontrerò un nutrito gruppo di ucraini che studiano negli istituti turistici europei. Riuniamo gli studenti da vari istituti per il turismo per l'Europa, con l'aiuto della diaspora ucraina li faremo riunire in un posto e organizzeremo un seminario sulle prospettive del turismo in Ucraina. Ho molta esperienza, perché in Georgia abbiamo iniziato con meno di 100 000 turisti e ne abbiamo ottenuti milioni" ha detto l'ex presidente della Georgia.

Alla fine di luglio 2017, il presidente dell'Ucraina Petro Poroshenko, Ucraino ha privato Saakashvili della cittadinanza perché, per ottenerla ha fornito informazioni non corrette, in particolare sulle condanne penali in Georgia. Più tardi, Saakashvili ha presentato una denuncia contro questa decisione nel tribunale ucraino, ma non è stata ancora presa in considerazione.