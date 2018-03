Vieni anche tu alla Parata del 9 maggio

Ognuno ha i suoi nel cassetto. Qualcun altro dice che non ha nemmeno il cassetto. Se uno dei vostri sogni è quello di vedere almeno una volta nella vita dal vivo la Parata del 9 maggio a Mosca, vi spieghiamo come si fa.

Buon pomeriggio, una semplicissima informazione, la parata del 09 maggio 2018 in Piazza Rossa è fruibile solo per i Russi o anche per turisti? Cordialità. Gabriele Carnaroli

Programmare in anticipo è spesso garanzia di riuscita dei propri piani ed anche se sul calendario è solo l'inizio di aprile, la Parata della Vittoria si avvicina. L'anno scorso vi parteciparono 10 mila soldati, con 114 mezzi terrestri, ma a causa del maltempo - l'8 maggio 2017 a Mosca cadde ancora la neve e nella mattinata successiva sulla Capitale Russa stazionavano nuvole basse — venne annullato il segmento aereo, ed i 72 tra elicotteri e aerei che dovevano prendervi parte rimasero a terra.

Per seguire la prossima parata, in programma nel 73° anniversario della Vittoria, il 9 maggio 2018 ci sono due modi.

Il primo è quello di sintonizzarsi sul nostro sito o pagina Facebook, che trasmetterà la diretta video e testuale.

Il secondo, a cui fa riferimento il nostro lettore Gabriele è il più bello, ma anche il più difficile.

Come fare per vedere la Parata della Vittoria dal vivo?

L'accesso alla Piazza Rossa il giorno del 9 maggio avviene solo presentando un invito. Entrarne in possesso, per un turista, è quasi impossibile. In Russia possono farne richiesta i veterani di guerra a partire da due mesi prima rivolgendosi all'associazione locale dei veterani di guerra a cui sono iscritti, a seconda del proprio domicilio. Questo tipo di inviti spesso si estendono a uno o più familiari accompagnatori e può essere valido non per lo stesso 9 maggio, ma per la prova generale della Parata, che avviene di norma nell'ultimo giorno festivo prima dello stesso 9 maggio.

Cosa può fare quindi un turista che si trova a Mosca il 9 maggio?

Innanzitutto immergersi nella profonda atmosfera della "festa con le lacrime agli occhi" come la definiscono i russi, osservando la partecipazione delle persone comune alle manifestazioni ed i momenti, ormai sempre più rari ma molto toccanti, in cui bambini e ragazzi incontrano i veterani e donano loro dei fiori. In termini pratici, la parata della Vittoria può essere vista in parchi e piazze di Mosca dove viene trasmessa sui maxischermi, oppure direttamente sul percorso della stessa.

Il primo punto ideale è la via Tverskaya, che viene percorsa dai soldati e dai mezzi militari, e nel pomeriggio del 9 maggio ospita il corteo del Reggimento Immortale, in cui migliaia di persone sfilano con un ritratto di un proprio parente caduto nella Grande Guerra Patriottica.

© Foto: Dove vedere la parata del 9 maggio a Mosca: via Tverskaya

© Foto: Dove vedere la parata del 9 maggio a Mosca: isola Bolotnaya e lungofiume a sud della Piazza Rossa

Un'altro dei luoghi più ambiti è il lungofiume sull'isola Bolotnaya, a sud della piazza Rossa, dove i soldati e i mezzi transitano dopo aver attraversato la piazza Rossa e che si trova proprio sulla traiettoria di volo degli aerei e degli elicotteri che chiudono la parata. In entrambi i casi, per motivi di sicurezza, l'accesso alle vie può essere limitato o chiuso nelle ore precedenti alla Parata. Le stazioni della metropolitana più vicine, vale a dire Teatral'naya, Tversakya, Okhotny Ryad e Novokusnetskaya la mattina del 9 maggio funzionano soltanto per l'uscita dei passeggeri.

A chi programma un viaggio in Russia per il Giorno della Vittoria, segnaliamo che il 9 maggio la parata militare non si svolge solo a Mosca, ma in contemporanea in tutti i capoluoghi della Russia, con un'atmosfera non meno emozionante di Mosca e spesso più facile da fruire dal punto di vista logistico, a tutto vantaggio di un turista. A Sebastopoli, ad esempio, una sezione della parata avviene sul mare, a Tula, città "eroina di guerra" e sede di importanti stabilimenti dell'industria bellica, alla parata del 9 maggio prendono parte circa un migliaio di soldati oltre a ben 55 mezzi militari tra cui quelli prodotti in loco, oltre a una batteria di missili Katyusha, ristrutturata, che partecipò nel 1942 alla difesa della città di Smolensk. Che dire poi di Volgograd, già Stalingrado, dove la Vittoria viene ricordata in un luogo simbolo quale il parco del memoriale "La Madrepatria Chiama" e che quest'anno, proprio il 9 maggio ospiterà anche la finale di coppa di Russia, partita inaugurale di uno degli stadi dei Mondiali.

Volgograd, folla nel parco memoriale "La Madrepatria chiama" © Sputnik.

Mezzi d'epoca aprono la parata del 71° Giorno della Vittoria a Volgograd © Sputnik.

Il corteo del "Reggimento Immortale" a Volgograd

Mezzi di artiglieria sfilano a Tula alla parata del 9 maggio 2016 © Sputnik.

Donne soldato sfilano a Tula per la parata del 72° Giorno della Vittoria

Un veterano a Tula assiste alla parata del Giorno della Vittoria © Sputnik.

La parata del 9 maggio a Tula © Sputnik.

Sebastopoli, la folla assiste alla parata navale del 9 maggio 2017 © Sputnik.

Lo spazio da dove vedere la parata navale a Sebastopoli non manca © Sputnik.

I caccia Sukhoi Su-25 solcano il cielo del centro di Mosca durante la Parata della Vittoria 2016 © Sputnik. Host Photo Agency/Evgeny Biyatov 1 / 10 © Sputnik. Volgograd, folla nel parco memoriale "La Madrepatria chiama"

