Ex-ambasciatore russo: rischio di congelamento USA di asset russi

"Gli americani dovranno molto attentamente calcolare le proprie perdite, cesseranno di essere prevedibili e normali, di mercato. A lungo termine questo può ritorcersi contro" ha detto Kislyak.

In precedenza, l'ambasciatore USA in Russia John Huntsman non ha escluso la possibilità dell'arresto di asset russi negli USA per il caso dell'avvelenamento dell'ex-colonnello della GRU Sergei Skripal e sua figlia Yulia. Londra sostiene che nell'avvelenamento con la sostanza A234 sia coinvolta la Russia, Mosca smentisce categoricamente.