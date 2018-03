Italia, Austria e Canada competono per le Olimpiadi invernali del 2026

I rappresentanti dei comitati olimpici nazionali di Italia, Austria e Canada hanno inviato al comitato olimpico Internazionale, il CIO, una lettera con la conferma delle intenzioni di candidarsi per ospitare le Olimpiadi invernali 2026.

La lettera di intenti è la prima dichiarazione per la partecipazione alle trattative del CIO per l'eventuale svolgimento di queste prestigiose competizioni. Era necessario inviarla entro il 31 marzo. I candidati ufficiali per ospitare le Olimpiadi invernali del 2026 il CIO li annuncerà nel mese di ottobre, e il vincitore sarà reso noto nell'estate del 2019.

Il comitato dell'Austria prevede di ospitare i Giochi a Graz e Shlamding. In precedenza il paese ha ospitato due volte le Olimpiadi invernali nel 1964 e 1976, entrambe le volte a Innsbruck. Le autorità del Canada e della provincia di Alberta supportano la candidatura della città di Calgary. Il Canada per tre volte ha ospitato i Giochi di Montreal (1976), di Calgary (1988) e di Vancouver (2010).

Il comitato olimpico nazionale d'Italia ha proposto, in qualità di candidati, le città del nord, Torino e Milano. Nella lettera al CIO si osserva che il comitato nazionale si aspetta la formazione di un nuovo governo in Italia, che deve valutare la fattibilità della campagna. Ricordiamo che relativamente recentemente, Roma ha scandalosamente ritirato la richiesta per ospitare i Giochi del 2024, su iniziativa della sindaca della città Eterna. L'Italia ha ospitato i giochi Olimpici tre volte, a Cortina (1956), Roma (1960) e a Torino (2006).

Tra i candidati per ospitare i Giochi-2026 ci sono anche la città giapponese di Sapporo e la turca Erzurum. Gli abitanti di Innsbruck in Austria e di Sion, Svizzera hanno compiuto un referendum contro le estensioni delle richieste delle loro città.