Autorità canadesi non hanno intenzione di fornire armi all'Ucraina gratis

Il Governo del Canada non sta valutando la possibilità di concedere all'Ucraina armi letali a costo zero.

La risposta del governo canadese è nel rapporto del comitato permanente del Parlamento federale in materia di difesa.

"Il governo del Canada supporta l'Ucraina nei suoi sforzi per sostenere la sovranità, la sicurezza e la stabilità, ma non considera di fornire supporto gratuito all'Ucraina in forma di donazione di armi letali da un esercito all'altro" c'è scritto nel documento citato dall'Ukrinform.

Si segnala inoltre che Ottawa rimane "in stretto contatto" con Kiev per quanto riguarda la sua richiesta di attrezzature militari.

Inoltre, il governo del Canada ritiene che l'Ucraina non soddisfa i requisiti del paese per l'introduzione del regime senza visti.