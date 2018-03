Stato Maggiore: la situazione a Raqqa catastrofica

"Secondo l'ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari, a Raqqa la situazione umanitaria è grave. Nella capitale della provincia, dove sono tornate circa 95 mila persone, sono quasi completamente distrutte le infrastrutture, gli abitanti non hanno accesso a servizi pubblici e servizi sociali. In città esiste un solo ospedale e una clinica per la maternità", ha detto.

Rudskoy ha sottolineato che ci sono seri problemi con la fornitura di acqua.

"Spesso viene presa direttamente dall'Eufrate, questo aumenta il rischio di diffusione di infezioni e epidemie", ha aggiunto.

Secondo i dati dello Stato Maggiore, nella città praticamente non c'è il lavoro di sminamento per gli oggetti esplosivi. Settimanalmente vengono registrate fino a 25 esplosioni civili. Secondo le Nazioni Unite, nel periodo da ottobre 2017 al 14 marzo 2018, sono stati 130 i morti e sono rimaste ferite 658 persone.