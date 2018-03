La lotta per i diritti dei cyborg

Non voleva portare cose ingombranti e si è impiantato nel palmo della mano il chip del suo biglietto. Per questo un uomo di nome Meow Ludo Disco Gamma Meow Meow ha ricevuto una multa dalla società di trasporti e ha dovuto disattivare il chip. Ora, però, questa persona richiede che la legislazione diventi conforme al moderno sviluppo della scienza e della tecnologia e non viceversa.

Il suo nome è Meow-Ludo Discoteca Gamma meow Meow. E non è uno scherzo, è il suo vero nome sul passaporto. L'uomo ha deciso di condurre un esperimento per modificare il proprio nome, insieme con gli amici ha stilato una lista di parole divertenti. Il risultato è stato: Meow-Ludo Discoteca Gamma meow Meow.

"Il chip nel palmo della mano ha semplificato la mia vita!"

Per sua stessa ammissione, in un'intervista a Sputnik, ha detto che deciso di "ridurre il numero di connettori", di numerose carte, banconote, monete, chiavi, che ciascuno deve sempre portare con sé. Il bio-hacker ha chiesto a un dipendente di una società americana, la Dangerous Things, di produrre per lui il chip, che ha inserito sotto la pelle in una clinica di Sydney. "Ha semplificato la mia vita", sostiene meow Meow.

Tuttavia, l'idillio non è durato a lungo, quello che ha fatto non è piaciuto alla società di trasporto NSW Transport. "Prima hanno bloccato la scheda, rilasciata a nome mio. Ma quello che è impiantato nella mia mano non è una carta", ha spiegato il bio-hacker. Da allora i rappresentanti della società hanno chiesto di disattivare il chip, alla fine ci sono riusciti. Ma questo non è piaciuto a Meow Meow, che si è rivolto al tribunale dei trasporti per le loro azioni.

"La legge non ha ancora raggiunto la tecnologia".

La corte si occupa della questione, ha modificato il biglietto. Tuttavia, da quel punto di vista, per gli ispettori, nessuna violazione c'è stata. "In linea di principio, nessuno discute, se ho pagato il biglietto o no. Nessuno si chiede, se con le mie mani sono andato au distributori automatici o no. In questo caso la legge semplicemente non ha ancora raggiunto le moderne tecnologie".

La modifica di viaggio è vietata, è di proprietà della società. E il fatto che il chip dei biglietti continua a funzionare, non interessa. Così l'avvocato di Meow Meow fornisce argomentazioni sul fatto che la società di trasporto deve adattarsi alla tecnologia, e non la tecnologia deve adattarsi alle condizioni convenienti per la società. Meow Meow è sicuro:

"La tecnologia evolve, tra cinque anni non darà più fastidio".

Ma ora la situazione è diversa, perché i lavoratori dei trasporti hanno reso inattiva una seconda scheda del bio-hacker, anche se ha violato le regole solo quando ha utilizza la prima carta. Meow meow teme che la società di trasporto vorrà disabilitare ogni sua carta, presumibilmente perché "dichiarata persa". Il problema principale per ora è quello che è stato disattivato il chip impiantato nella mano. "Non credo che l'autorità possa semplicemente disattivare le carte, anche se si tratta della loro tecnologia", ha sottolineato.

Bitcoin e biglietto da visita virtuale nella mano

Come dice il bio-hacker, il chip è stato introdotto nella sua mano con le rispettive norme mediche, come vengono installati impianti o pacemaker. Il chip si trova all'interno della capsula biodegradabile fatta di innocuo materiale. La stessa operazione è stata effettuata da medici in condizioni sterili.

Naturalmente, il chip del biglietto non è l'unico "impianto" nel corpo di Meow. Nella sua mano c'è anche il chip, in sostanza, un biglietto da visita virtuale. E in una delle dita è inserito un indirizzo bitcoin, "la gente potrebbe trasferire denaro sul mio indirizzo bitcoin, mettendo lo smartphone sul mio dito". Con l'aiuto di questa tecnologia, secondo lui, è anche possibile aprire la porta di casa o dell'automobile. "Idealmente, si potrebbero mettere sul chip le informazioni del passaporto, così non avrò paura, quando sono all'estero, di perdere il passaporto" ha detto il bio-hacker.

L'obiettivo di Meow, per sua stessa ammissione, è di impiantare nel proprio palmo della mano un alto numero di tali funzioni. Così, vuole ordinare a Dangerous Things un chip dove si possono salvare fino a 100 diversi tipi di carte. Questo chip lo aspetta quest'anno.