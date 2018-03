Russia, il circondario militare orientale riceve i sistemi S-400

Il Reparto Difesa Aerea del circondario militare orientale ha ricevuto in dotazione il nuovo sistema missilistico antiaereo S-400. Lo ha annunciato l’ufficio stampa del distretto.

"Le truppe si stanno esercitando nell'uso del nuovo armamento presso il poligono di Ashuluk (oblast di Astrakhan). La prima fase delle esercitazioni sui lanci elettronici si è conclusa. Per aprile sono programmate esercitazioni tattiche di lancio", si legge in un comunicato.

Alla conclusione delle esercitazioni i nuovi armamenti saranno dislocati nei punti di sosta permanente, andandosi ad aggiungere alle altre postazioni missilistiche terra-aria già presenti nel circondario militare orientale.

L'S-400 è un sistema missilistico di difesa aerea a lungo raggio di nuova generazione. È stato progettato per contrastare tutte le moderne minacce aeree come velivoli di vario tipo, missili balistici e missili ipersonici. Si tratta dell'unico sistema in grado di operare selettivamente utilizzando fino a quattro diversi tipi di missili e creare una difesa stratificata.