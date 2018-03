Trump a Putin: gli USA trionferanno nella nuova corsa agli armamenti

"Se vuoi una corsa agli armamenti, possiamo farla. Ma vincerò", ha detto Trump.

La conversazione telefonica in questione ha avuto luogo lo scorso 20 marzo. Trump ha chiamato Putin per congratularsi della vittoria elettorale. Dopo la conversazione, lo stesso Trump ha notato che la situazione intorno alla corsa agli armamenti sta sfuggendo al controllo e ha aggiunto che vuole discutere personalmente con Putin, in un incontro che si svolgerà nel "prossimo futuro".

Il primo marzo, nel suo messaggio all'Assemblea federale, Putin ha annunciato che la Russia possiede armi ipersoniche senza eguali al mondo. Egli ha spiegato che queste armi non sono concepite per minacciare nessuno ma solo per "garantire la sicurezza nazionale".