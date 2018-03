Un razzo completamente stampato può andare nello spazio?

Apparentemente è una folle idea, ma ha un potente argomento. Per la costruzione del razzo ci vogliono solo 60 giorni. Una società di Los Angeles che si chiama Relativity ha appena ricevuto un investimento di 35 milioni di dollari per la produzione di razzi spaziali con l'aiuto di Stargate, la più grande stampante 3D al mondo.

Naturalmente, questa società non è la prima nella stampa tridimensionale nel settore spaziale. Ad esempio, SpaceX ha la sua, e la NASA svolge attività di ricerca, studiando quali parti di navi spaziali si possono produrre con una stampante 3D. Ma Relativity vuole fare di più. La società vuole stampare il 95% dei razzi e ridurre il numero di parti e componenti da 10 000 a 1000.

Nel 2015 la società ha già ricevuto più di 45 milioni di dollari di finanziamento, che prevede di investire nell'acquisto di una seconda Stargate e per l'estensione del personale.

Le prime prove della stampate a motori Aeon si terranno alla fine dell'anno, e in generale la società prevede di inviare nello spazio carichi del peso di 1250 kg. Questo è, naturalmente, poco rispetto ai tradizionali missili (Falcon Heavy è in grado di mandare in orbita fino a 64 tonnellate), ma è più che sufficiente per la consegna di tutti i satelliti e piccoli carichi in orbita bassa.