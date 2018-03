Russia e USA hanno stabilito relazioni in Siria "a livello tattico"

Il comandante militare USA ha detto che i contatti russi e americani delle forze armate in Siria nell'ultimo anno sono diventati più maturi.

"Niente, in generale, è cambiato nel modo in cui ci teniamo in contatto. Dico questo perché ci teniamo in contatto da un po ' di tempo. Ma questi contatti sono diventati più maturi" ha detto, notando che russi e americani "sono riusciti a stabilire un rapporto" tra coloro che si occupano del livello tattico, "facendo quotidiane operazioni".

In precedenza il portavoce del comando congiunto dell'aviazione USA Andrew Croft ha detto che il canale per la prevenzione dei conflitti delle truppe americane con la Russia funziona "molto professionalmente".