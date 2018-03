Austria si propone al Cremlino come intermediario tra Londra e Mosca

Il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov commentando la proposta dell’Austria di agire come intermediario tra la Russia e l'Occidente, ha affermato che nella situazione attuale è richiesta una qualsiasi voce che spingerà Londra ad azioni adeguate.

"Nel caso della Gran Bretagna, naturalmente, è necessario qualsiasi ruolo, qualsiasi voce, che incoraggi Londra ad agire adeguatamente in tale questione" ha risposto Peskov alla domanda di di Sputnik sul tema.

Alla domanda se sia stato pianificato qualsiasi negoziato con la leadership austriaca in relazione alla dichiarazione di Vienna, ha affermato che le relazioni russo-austriache di alto livello sono state recentemente "sufficientemente efficaci, molto costruttive e pragmatiche".

In precedenza, il Ministro degli esteri austriaco Karin Kneissl ha dichiarato che Vienna è pronta a fungere da intermediario per risolvere le controversie tra Gran Bretagna e Russia in relazione al cosiddetto caso di Sergei Skripal.