Il fondatore di Telegram Pavel Durov ha dichiarato che il malfunzionamento dell’applicazione di messaggistica è collegato a un'interruzione di corrente in un cluster di server in Europa.

"La disattivazione dell'alimentazione nel cluster di server di Telegram ha causato problemi in Europa. Stiamo lavorando per risolvere il problema, ma molto dipende da quando il fornitore del data center rimetterà in funzione le apparecchiature" ha scritto Durov nel suo profilo Twitter.

In precedenza è stato riferito che a livello globale c'è stato un malfunzionamento di Telegram. L'esperto ha anche parlato delle possibili cause del malfunzionamento.