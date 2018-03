Daily Star ricorda agli inglesi il sistema nucleare automatico russo "Mano Morta"

Questo sistema, conosciuto in Occidente come "Mano Morta" (Dead Hand,) è un sistema di controllo completamente automatico per una massiccia rappresaglia nucleare, sviluppato nell'URSS durante la Guerra Fredda come ultima difesa contro l'aggressore.

Bruce Blair, uno dei massimi esperti in materia di disarmo nucleare, ha dichiarato in un'intervista che il sistema è ancora in funzione e addirittura in miglioramento.

Tuttavia, nonostante il "terrificante concetto" del complesso Perimeter, secondo l'esperto, è un modo accettabile ed etico per prevenire la guerra nucleare.

"L'esistenza della "Mano Morta" significa che l'Occidente ci penserà due volte prima di usare armi nucleari" scrive la pubblicazione.

Allo stesso tempo, Blair ha aggiunto che se Perimeter è vulnerabile agli attacchi informatici, rappresenterà una minaccia per la sicurezza mondiale.

Il 1° marzo, Vladimir Putin nel suo discorso all'Assemblea Federale ha parlato della creazione di nuovi tipi di armi in Russia, incluse armi ipersoniche. Il presidente ha presentato il sistema missilistico Sarmat, droni sottomarini, un missile da crociera con testata nucleare, il missile d'aviazione Kinzhal e armi laser.

Ha sottolineato che la Russia non minaccia nessuno e non attaccherà nessuno, e che i nuovi sviluppi sono progettati per garantire la sicurezza del Paese.

Un po 'più tardi in un'intervista nel film "Ordine Mondiale 2018" Putin ha detto che la Russia potrebbe usare le armi nucleari solo come attacco di rappresaglia.