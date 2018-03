L’Ucraina si dice pronta ad inviare truppe in Mali

L’Ucraina è pronta a mettere a disposizione dell’ONU soldati per l’organizzazione della missione di pace in Mali, come ha dichiarato il Rappresentante permanente dell’Ucraina presso le Nazioni Unite Vladimir Yelchenko.

"Come ha in precedenza comunicato il presidente ucraino, siamo pronti ad espandere la portata geografica della nostra partecipazione all'operazione dell'ONU per il mantenimento della pace. Ad esempio, siamo pronti a partecipare alla missione delle Nazioni Unite in Mali", ha dichiarato l'ambasciatore ucraino in occasione della seduta del Consiglio di sicurezza dell'ONU sul miglioramento delle operazioni per il mantenimento della pace.

Delle 15 operazioni per il mantenimento della pace sino ad oggi organizzate i maggiori contingenti si trovano in Mali, nella Repubblica democratica del Congo, nella Repubblica centrafricana e in Sudan del Sud.

Il Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres alla seduta del Consiglio di sicurezza ha comunicato che "a partire dall'inizio della missione in Mali nel 2013 sono morti nel Paese più di 140 militari delle forze di pace".