USA, Dipartimento di Stato: visita Kim Jong-un in Cina è passo storico

Il portavoce del Dipartimento di Stato, Heather Nauert, ha fatto sapere che Washington ha accolto con favore la visita del leader nordcoreano Kim Jong-un in Cina.

"La visita del leader della Corea del Nord è un passo storico senza precedenti nella giusta direzione. Questa è anche la prova che la campagna di massima pressione del presidente Trump sta funzionando", si legge sul profilo Twitter del Dipartimento di Stato.

La Naouert ha aggiunto che la parte americana non vede l'ora di incontrare Kim Jong-un, "per parlare di un futuro migliore per il suo popolo".

Il 28 marzo Kim Jong-un ha incontrato a Pechino il presidente cinese Xi Jinping.