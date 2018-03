Esperto commenta intenzione Savchenko di candidarsi a presidente dell’Ucraina

Ruslan Bortnik, direttore dell’istituto ucraino di analisi politica, in un'intervista con RT, ha commentato il video di Nadezhda Savchenko, deputata e precedentemente arrestata con l'accusa di preparare un attacco terroristico, in cui dichiara di volersi candidare alla presidenza dell’Ucraina.

"Questi video sono stati registrati sicuramente prima del suo arresto… Penso che i piani della Savchenko non andranno tanto lontano. Si tratta di mantenere la presenza nei media… potrebbe candidarsi alla presidenza se non sarà condannata, il che è improbabile. Ma non sarà un vero concorrente", ha detto Bortnik.

Secondo l'esperto, l'ostacolo principale alla corsa della Savchenko alla presidenza è il fatto che è una figura che la gente comune fatica a comprendere.

"Questo le impedirà di formare attorno a se un elettorato stabile. Tuttavia riuscirà a superare lo sbarramento il 3-5% nelle elezioni parlamentari", ha concluso Bortnik.

In precedenza su Facebook è stato pubblicato un video in cui Nadezhda Savchenko dichiara di volersi candidare alle prossime elezioni presidenziali ucraine. Il 28 marzo la Savchenko è stata arrestata perché sospettata di pianificare un attentato terroristico.