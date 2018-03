41 navi prenderanno parte alla principale parata navale di San Pietroburgo

"La parata di quest'anno vedrà la partecipazione di 41 navi da guerra, 18 delle quali sono di recente costruzione e una, la Uragan, che è stata completata proprio nel 2018. Inoltre, saranno coinvolti 25 aerei e più di 4000 soldati", ha detto Shoigu in una riunione ministeriale.

Il ministro ha ricordato che lo scorso anno, su decisione del presidente russo, si è tenuta la prima grande parata navale della storia della Russia moderna; un evento che si ripeterà ogni anno.

"Questo evento è stato pensato per far rivivere le gloriose tradizioni marinare nazionali, per mostrare la forza e la potenza della Marina russa, la sua volontà di effettuare una vasta gamma di attività in tutte le aree degli oceani", ha spiegato Shoigu.

Egli si è detto convinto che sarà un evento "indimenticabile" che attirerà un gran numero di spettatori.