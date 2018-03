Cina: media rivelano dettagli della prima visita straniera di Kim Jong-un

Kim Jong-un dal 25 al 28 marzo è stato in visita non ufficiale in Cina, riferisce l'agenzia Xinhua.

Si osserva che la visita ha avuto luogo su invito del presidente Xi Jinping. In viaggio Kim Jong-un è accompagnato da sua moglie Li Sol-Ju. Della prima visita all'estero del leader nordcoreano in Cina hanno riferito molti media. Secondo l'agenzia giapponese Kyodo, ha attraversato il confine su un treno speciale.

"Durante la visita tra Xi Jinping e Kim Jong-un hanno avuto colloqui alla Casa del popolo. Xi Jinping e sua moglie Pen Liyuan hanno organizzato un banchetto in onore di Kim Jong-un e di sua moglie" riferisce l'agenzia Xinhua.

Il leader nordcoreano durante i negoziati, ha detto che considera suo dovere congratularsi personalmente con Xi Jinping per la rielezione alla carica di presidente della repubblica, questo "corrisponde all'amichevole tradizione tra Corea del Nord e Cina".

© AP Photo/ CCTV La visita di Kim in Cina 12

Xi Jinping, da parte sua, ha sottolineato che Pechino apprezza lo sforzo di Pyongyang per migliorare la situazione nella penisola coreana, ha aggiunto che la Cina esorta tutte le parti a sostenere il miglioramento delle relazioni inter-coreane e intraprendere azioni concrete per garantire i colloqui di pace. "La Cina continuerà a svolgere il suo ruolo costruttivo per questo problema e lavorare con tutte le parti, tra cui la Corea del Nord, per allentare la tensione nella penisola coreana", ha detto. Kim Jong-un ha espresso la sua disponibilità ad un incontro con i presidenti di USA e Corea del Sud.

La visita in Cina è il primo viaggio all'estero di Kim Jong-un dopo l'arrivo al potere seguito alla morte di suo padre Kim Jong-il alla fine del 2011.