Naftogaz commenta la decisione della Germania per il Nord stream 2

La compagnia Naftogaz ha definito la decisione della Germania sull'autorizzazione per la costruzione del Nord stream 2 sgradevole, ma prevedibile, dice un messaggio della società ucraina su Facebook.

"L'opposizione non si ferma. La migliore protezione per l'Ucraina, per noi e i nostri alleati, è il completamento della riforma del mercato del gas" ha dichiarato la Naftogaz, promettendo di "continuare la lotta".

Ieri Berlino ha concesso l'autorizzazione per la costruzione del Nord stream 2 nella zona economica esclusiva tedesca.

A gennaio le autorità della città di Stralsund hanno dato il permesso per la costruzione del gasdotto nella parte marina, nelle acque territoriali del paese, e anche sulla parte di terra ferma. Gazprom ha raccolto tutti i visti necessari per la posa del gasdotto in Germania.