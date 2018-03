Kemerovo: le autorità controllano le informazioni su altre presunte vittime

Lo ha detto rispondendo a una domanda sui dati forniti da un gruppo di attivisti locali, che avrebbe avuto accesso a dichiarazioni sulla scomparsa di parenti. Secondo questi dati il bilancio della tragedia potrebbe arrivare a 78 vittime. Secondo i dati ufficiali, sono morte 64 persone. In precedenza, il ministero delle Emergenze aveva riferito che erano stati ritrovati i corpi di tutte le vittime della tragedia.

"Stiamo cercando i contatti di quelli che sono venuti, molte informazioni arrivano dai social network, mi sembra che da qualche parte qualcuno compia un incomprensibile gioco o lo inciti, questo è un problema molto serio" ha detto Chernov, che ha aggiunto che se le dichiarazioni saranno false, verranno puniti i responsabili.

"Le liste le ha il gruppo di lavoro qui nella sede operativa, come da prassi: si sovrappongono alcuni elenchi con altri e poi vengono cercati i contatti delle persone che presentano dichiarazioni sui parenti scomparsi o colpiti. Successivamente vengono prese le opportune misure di risposta da parte delle forze dell'ordine" ha detto il vice-governatore.

© Sputnik. Maksim Kiselev Russia, identificate 27 delle 64 vittime del rogo a Kemerovo

Secondo lui, il problema è che non tutte le persone hanno lasciato i loro contatti, mentre c'è bisogno di informazioni dettagliate. Come ha sottolineato Chernov, le autorità non escludono che qualcun'altro avesse ancora dei parenti nel centro commerciale, o che l'informazione possa essere falsa.

L'incendio nel centro commerciale di Kemerovo è avvenuto domenica pomeriggio. Il focolaio si trovava al piano superiore, dove si trovavano diverse sale cinematografiche e aree di gioco per i bambini con le giostre. La maggior parte delle vittime sono minori. Nella giornata di mercoledì 28 marzo in Russia è stato dichiarato il lutto nazionale