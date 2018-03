Aviazione USA mostra la guerra del futuro (VIDEO)

Il video dal titolo "aviazione 2030, invito all'azione" descrive brevemente la storia dello sviluppo dell'AFRL e parla del continuo sviluppo delle ricerche, per rispondere alle "sfide per la sicurezza nazionale". Come mostrato nel video, in futuro, le azioni americane dell'aviazione saranno coordinate da un unico centro di controllo. Gli scontri militari si verificheranno in diverse parti del globo. Entro il 2030, gli USA prevedono di far entrare in azione i caccia F-35 con i sistemi elettronici dei droni d'assalto.

Nel laboratorio mostrato il pilota del caccia F-35 sgancia droni in territorio nemico, uno dei droni colpisce il lanciamissili avversario. Nel 2030 la divisa dei piloti sarà dotata di sensori "intelligenti" per la frequenza cardiaca, la respirazione, la pressione sanguigna e la tensione muscolare.

Nel video si vede come un robot sgancia da un aereo da trasporto militare una bomba a cassetta, da cui escono molti droni. Poi viene mostrato il colpo d'impatto del missile in una zona abitata. Negli ultimi secondi del video un fascio laser colpisce l'apparato volante del nemico.