Youtuber ucraino diffonde notizia fake sulla tragedia di Kemerovo

Sul canale di Youtube di Volnov è apparso un video del 25 marzo, in cui telefona agli obitori di Kemerovo spacciandosi per dipendente del ministero delle Situazioni di Emergenza russo, chiedendo quanto corpi sono disposti ad accettare in queste strutture.

Dopo aver saputo che nel primo obitorio erano disposti a prendere in consegna le salme di non oltre cento vittime della tragedia, ha dichiarato che in futuro dovranno prepararsi ad accogliere "trecento cadaveri." Il personale è rimasto scioccato da queste informazioni ed ha osservato che, secondo le loro informazioni, il numero delle vittime è tra le sessanta e le settanta persone.

Allo stesso tempo, a giudicare dalle reazioni degli interlocutori dello youtuber ucraino, nell'obitorio non era ancora stata consegnata nessuna salma.