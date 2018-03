La neve caduta la scorsa settimana in Europa e nel sud della Russia era di un colore particolare tra il giallo e l'arancione per il contatto con la sabbia del Sahara nell'atmosfera. Emerge dai dati dei satelliti della NASA, riporta LiveScience.

"Non è sorprendente, questi eventi si sono verificati in passato, anche nel 2007 in Siberia. Questa volta negli strati alti dell'atmosfera sopra l'Europa si era concentrata una grande quantità di sabbia e polvere provenienti dal Sahara e dalle altre regioni del Nord Africa. Quando piove o nevica si deposita al suolo tutto quello che c'è nell'atmosfera, sabbia inclusa" — ha detto Steven Keates, il climatologo dall'osservatorio meteorologico britannico.