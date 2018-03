La Russia ha proposto agli Stati Uniti, Canada, Norvegia, Svezia, Finlandia, Danimarca ed Islanda il progetto per garantire la loro comunicazione satellitare a banda larga nei loro territori della regione artica attraverso il satellite "Express-RV", si legge in un comunicato della "Russian Satellite Communications Company".

I parametri tecnici del progetto permetteranno di dar luce ad una banda larga satellitare per le applicazioni fisse e mobili in tutta la Russia e il territorio artico tra le latitudini settentrionali superiori all'80° parallelo, dove il sistema di comunicazione geostazionario non è in grado di fornire un servizio stabile ai clienti per le restrizioni sull'osservabilità dei satelliti, afferma l'azienda.