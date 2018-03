Gli USA non vogliono partecipare alla conferenza a Mosca, ha detto Lavrov

"Purtroppo, gli USA a questo formato hanno deciso per qualche motivo di rifiutare di aderire.

Secondo la nostra valutazione, per ragioni puramente politicizzate, legate al fatto che il formato è in Russia. Noi non inseguiamo falso prestigio, ma visibili, brillanti successi nell'arena mondiale. Tutto ciò che facciamo in Afghanistan è per rendere il paese tranquillo, sereno, prospero, senza terroristi, né narcoterrorsiti, né altre minacce", ha detto Lavrov alla conferenza internazionale sull'Afghanistan a Tashkent.